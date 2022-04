Après le premier tour de l'élection, Jean Lassalle avait annoncé avoir envoyé un chèque au parti de Yannick Jadot, qui n'était pas parvenu à recevoir les 5% du suffrage pourtant nécessaires pour que sa campagne lui soit remboursée. L'ex-candidat avait donc lancé un appel aux dons afin de rembourser les sommes engagées, dont 2 millions d'euros d'ici fin mai.

Si le chèque a bien été reçu par EELV, le parti ne compte pas l'encaisser. "On ne va pas l'encaisser. (...) D'abord, parce que c'est un don d'un parti politique, et puis on pense qu'il devrait le faire à une association féministe, par exemple", a expliqué Julien Bayou, secrétaire national d'EELV.

Jean Lassalle avait également fait don de 10 euros à Valérie Pécresse et à Anne Hidalgo.