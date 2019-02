Denise Lee a plaidé coupable.

C'est le genre de rencontre qu'on préfère éviter lorsqu'on cherche l'âme sœur sur Tinder. Selon le Daily Mail, Denise Lee, 39 ans, est accusée de harcèlement sur son ex-petit ami mais aussi sur la nouvelle petite amie de ce dernier et sa famille.

Ce médecin a eu le cœur brisé après une courte relation avec Mathew Holberton qu'elle avait rencontré via Tinder. Cette histoire a eu lieu à Sydney mais Mathew Holberton a quitté la ville pour aller à Melbourne en février 2016. Il y a rencontré une autre femme. Quatre mois plus tard, Denise Lee a commencé à envoyer à son ex des centaines de SMS. Elle a également envoyé plus de 100 mails aux collègues de celle qui a pris sa place dans le cœur de son ancien compagnon. En 8 mois, elle a envoyé pas moins de 9.000 sms à Mathew Holberton.

Denise Lee reconnu les faits.