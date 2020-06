Le Colisée de Rome est à nouveau accessible au public depuis ce lundi, après une fermeture de trois mois en raison de la crise du coronavirus.

"C'est un moment symbolique pour Rome et pour l'Italie", a déclaré lundi la directrice de l'édifice, Alfonsina Russo. L'amphithéâtre est l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Italie. La réouverture du Colisée, des ruines du Forum romain et du mont Palatin montrent que l'Italie se rétablit, se réjouit la directrice. Le nombre de personnes y est toutefois limité: l'accès est autorisé pour 1.000 à 1.600 visiteurs par jour, contre environ 20.000 personnes en temps normal.

Les billets doivent par ailleurs être réservés tandis que la température corporelle des visiteurs est contrôlée à l'entrée et que le port d'un masque est obligatoire.