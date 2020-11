Ce mardi soir à 20h, Emmanuel Macron s'adresse aux Français, dans l'optique d'adapter la stratégie du pays en fonction de l'évolution de la pandémie de coronavirus sur le territoire. La population française, reconfinée depuis le 30 octobre dernier, espère un allègement du confinement, ce qui semble plus que probable. D'après le gouvernement français, l'allègement des contraintes devrait se faire en trois phases, selon l'évolution sanitaire: au 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année et enfin début 2021.

Les Français aimeraient être fixés sur les vacances: pourront-ils se déplacer et se réunir en famille? Probablement, mais avec des limites, un possible couvre-feu et un appel à la responsabilisation. Les réveillons "sont des usines à Covid", a mis en garde M. Castex.

Le couvre-feu puis les quatre semaines de confinement ont permis de ralentir la circulation du virus cet automne et de franchir le pic épidémique de la deuxième vague.

Avec 4.452 nouveaux cas détectés en 24 heures lundi, c'est la première fois que ce chiffre repasse sous la barre des 5.000 cas quotidiens depuis le 28 septembre.

Les annonces ne permettront qu'un "léger assouplissement au confinement", a prévenu le Premier ministre Jean Castex, en soulignant que, si elle s'améliorait, la situation sanitaire restait moins bonne qu'elle ne l'était au déconfinement du 11 mai.