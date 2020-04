L'Algérie a pris samedi la décision d'étendre les mesures de confinement partiel à l'ensemble de son territoire face à la progression de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a fait 130 morts.

Il a été décidé "l'extension de la mesure de confinement partiel à l'ensemble des wilayas (préfectures) du pays, à l'exclusion de la wilaya de Blida (Sud d'Alger) qui demeure soumise à une mesure de confinement total", indique un communiqué des services du Premier ministre publié dans la soirée. La décision est effective à partir de dimanche et jusqu'au 19 avril.

Jusqu'à présent, le confinement partiel - qui se traduit par un couvre-feu de 19h00 à 07h00 - était observé à Alger et dans 13 autres des 48 wilayas du pays.

130 décès ont été enregistrés en Algérie depuis l'enregistrement du premier cas fin février (+25 par rapport à vendredi), selon le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors de son point presse quotidien.

La préfecture de Blida, près d'Alger, premier foyer de la pandémie, reste, elle, sous confinement total. Au total 1.251 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés sur le sol algérien. M. Fourar a fait état samedi de la guérison de 90 patients.

Le 19 mars, les autorités algériennes avaient ordonné la fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes, ainsi que la suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l'intérieur des villes et entre les wilayas, ainsi que du trafic ferroviaire.

Le pays a aussi décrété la fermeture des écoles, des stades, des mosquées et de tous les lieux de rassemblements comme les salles des fêtes, ainsi que l'interdiction des manifestations et la suspension de toutes les liaisons aériennes et maritimes.