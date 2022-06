Le Kremlin a jugé jeudi "futiles" les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, au moment où le président français, le chancelier allemand et le chef du gouvernement italien sont à Kiev.

"On aimerait espérer que les dirigeants de ces trois pays (...) ne vont pas se concentrer uniquement sur le soutien de l'Ukraine et les projets de continuer à l'inonder en armes. C'est tout à fait futile et ne fera qu'infliger davantage de préjudices à ce pays", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il a dit "par contre, espérer qu'ils vont exhorter le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky à avoir une approche réaliste de la situation".

Pour sa part, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a moqué en anglais sur twitter la visite des trois dirigeants européens, les qualifiant de "connaisseur de grenouilles, celui des saucisses et celui des pâtes".

Selon lui, ce déplacement d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi a "zéro d'utilité" et insinué qu'ils s'enivraient à la "horilka", vodka ukrainienne.

"Ils promettent de nouveau une adhésion à l'UE, de vieux obusiers, puis imbibés de horilka, ils vont rentrer à la maison en train, comme il y a 100 ans", a écrit sur Twitter M. Medvedev, un proche allié du président Vladimir Poutine.

Dmitri Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012 et Premier ministre de 2012 à 2020, est aujourd'hui vice-président du puissant Conseil de Sécurité russe.