Selon des rapports qui n'ont pas pu être confirmés, les troupes russes risquent de manquer de carburant et de nourriture. Selon la BBC, les représentants du gouvernement ukrainien dans la région ont déclaré que les soldats russes pillent les supermarchés à la recherche de nourriture, car les repas offerts par l'armée russe sont périmés.

La résistance des Ukrainiens affecterait également la progression du convoi, a déclaré M. Kirby. Selon lui, les troupes pourraient se regrouper et évaluer comment rattraper le temps perdu. M. Kirby a également précisé que le président russe Vladimir Poutine a toujours l'ambition de prendre le pouvoir à Kiev et de faire tomber le gouvernement ukrainien.

Il a également souligné que Kiev n'est pas la seule ville à être attaquée. De violents combats se déroulent dans l'est de Kharkiv et dans les villes du sud comme Mariupol et Kherson. Cette dernière a entre-temps été conquise par les Russes, a déclaré le maire de la ville.