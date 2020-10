Ce nombre de décès porte sur à la période de mars à juin 2020. Le mois d'avril en particulier a connu un pic de plus de 6.000 décès dus à la maladie.

Au cours du premier semestre de cette année, plus de 86.000 Néerlandais sont morts, soit près de 9.000 de plus qu'à la même période l'année précédente. "La mortalité plus élevée coïncide avec l'épidémie de coronavirus aux Pays-Bas", selon ce bureau statistique.

En Belgique, le virus Sars-CoV-2 a également causé la mort d'au moins 10.000 personnes depuis le début de la pandémie, a indiqué mercredi l'Institut de santé publique, Sciensano.

La Colombie prolonge d'un mois la fermeture de ses frontières

La Colombie va prolonger la fermeture de ses frontières maritimes, terrestres et aériennes un mois de plus à partir du 1er novembre, a annoncé l'autorité responsable de l'immigration mercredi. Le pays cherche de la sorte à limiter la propagation du coronavirus et gagner du temps en faveur d'une réouverture organisée, a assuré Juan Francisco Espinosa, à la tête de cette autorité.

La Colombie a levé la quarantaine en place depuis cinq mois début septembre. Les vols domestiques et internationaux ont repris dans une certaine mesure.

La fermeture des frontières ne concerne pas les missions humanitaires d'urgence, le commerce, les cas de forces majeures et le retour des voyageurs étrangers, a précisé l'autorité.

La Colombie a confirmé plus de 820.000 infections au Covid-19, faisant du pays le 5e au monde le plus frappé par la pandémie. Plus de 25.800 personnes ont perdu la vie dans l'épidémie en Colombie.