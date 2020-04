L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté mercredi sur la progression "quasi-exponentielle" de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus, alors que le nombre de décès a plus que doublé en une semaine.

"Je suis profondément préoccupé par l'escalade rapide et la propagation mondiale des infections. Le nombre de décès a plus que doublé au cours de la dernière semaine. Dans les prochains jours, nous atteindrons 1 million de cas confirmés et 50.000 décès", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Les Etats-Unis ont dépassé mercredi la barre des 200.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'Université John Hopkins, qui fait référence.

La pandémie a fait au moins 4.361 morts dans le pays, premier dans le monde en nombre de cas déclarés d'infections.

L'Etat de New York est l'épicentre de la pandémie américaine avec au moins 1.900 morts, selon son gouverneur Andrew Cuomo.

Pour tenter de limiter la propagation croissante du virus, plus de 8 Américains sur 10 sont appelés à rester chez eux.

La Maison Blanche estime que la maladie pourrait faire entre 100.000 et 240.000 morts si les restrictions actuelles sont respectées, contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure.