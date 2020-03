Pour les voyages à plus long terme, les effets du coronavirus se font moins ressentir.

Même si le Covid-2019 est installé en Belgique, aucune interdiction de voyager n’a encore été émise par les affaires étrangères, même dans les zones infectées comme le nord de l’Italie. Cela veut donc dire que les personnes préférant annuler leurs vacances ne seront pas remboursées, même s’ils sont couverts par une assurance. Et les organisateurs de voyages se calquent sur la position des autorités pour informer leurs clients. "Nous recevons beaucoup d’appels de personnes inquiètes dans nos agences" , affirme Leen Segers, porte-parole de Neckermann. Beaucoup d’appels mais peu de réservations. " On peut noter un retard par rapport à ce que nous avions prévu , avoue-t-elle. Il est difficile de l’estimer car on ne peut pas se baser sur les chiffres d’avant la faillite, mais on voit surtout que les last minute pour des citytrips ou des vacances plus lointaines sont problématiques. Pour des réservations à plus long terme, la baisse est plus légère et ces tendances se remarquent aussi chez nos partenaires comme Correndon et Sunweb. "

Du côté du TUI, on se veut plus prudent. " Nous n’avons pas encore de chiffres à communiquer, il est trop tôt pour cela. Pour le moment, nous sommes surtout concentrés sur nos clients bloqués à Tenerife qui devraient pouvoir rentrer le 9 mars, sous réserve d’une décision des autorités espagnoles."