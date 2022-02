Natalia Ostach est née en Ukraine et vit depuis 30 ans dans la région de Mons où elle travaille à la chambre du Commerce dans le Hainaut. A côté de sa fonction, elle exerce le métier de traductrice et interprète en ukrainien et russe. Cette Belgo-ukrainienne a toute sa famille et ses amis dans la ville de Lviv, une ville de l'ouest de l'Ukraine, située à environ 70 km de la frontière polonaise.

Dans la nuit du 23 au 24 février 2022, la Russie a lancé une attaque militaire contre l’Ukraine et la famille de Natalia a été au plus près des attaques. “Ils ont bombardé un aéroport près de chez ma mère. J’étais tranquille pour elle mais maintenant je ne le suis plus. J’ai toute ma famille là-bas, mes amis, mes cousins, tout le monde est mort de trouille. Il y a une base militaire dans le coin et un petit aéroport, on n’aurait jamais pensé qu’il y aurait un bombardement et que les Russes traverseraient d’Est en Ouest le pays, notamment du côté de la frontière polonaise. J’ai reçu une flopée de messages la nuit passée et ça n’arrête pas, j’espère au moins que je vais pouvoir garder le contact avec eux vu que les frontières sont fermées”, raconte-t-elle, le souffle à moitié coupé.