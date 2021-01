Le candidat démocrate Jon Ossoff a revendiqué mercredi matin la victoire dans une élection sénatoriale américaine cruciale en Géorgie face au sénateur républicain sortant David Perdue, qui n'a pas concédé sa défaite.

"Géorgie, merci pour la confiance que vous m'avez accordée", a-t-il déclaré lors d'une brève déclaration. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le candidat démocrate a remercié ses électeurs.

Les grands médias américains n'ont pas encore annoncé le vainqueur de ce scrutin serré. Mais si ce résultat se confirme, les démocrates prendront le contrôle du Sénat américain, donnant à Joe Biden tous les leviers du pouvoir à son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier.

Un nouveau revers pour Donald Trump. Le président américain, qui s'exprimera en fin de matinée devant ses partisans à Washington, devrait une nouvelle fois crier à la fraude, comme il le fait, sans preuves, depuis le 3 novembre.

Mais les résultats sont là, et ils sont un terrible camouflet pour l'ancien homme d'affaires, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite et est de plus en plus critiqué dans son propre camp.

Le candidat démocrate Raphael Warnock a battu la sénatrice républicaine Kelly Loeffler et est entré dans l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu dans cet Etat du Sud.