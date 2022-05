Jorge Gomez, nommé en avril, travaillait auparavant pour le fabricant américain d'équipements dentaires Dentsply Sirona. Cette société a annoncé cette semaine une enquête interne sur les rapports financiers, raison pour laquelle M. Gomez a démissionné de Moderna. M. Gomez, 54 ans, recevra comme indemnité de départ un montant égal à un an de salaire, soit 700.000 dollars (plus de 660.000 euros). Il renonce à sa prime de signature et à d'autres primes.

Moderna a confirmé le départ de M. Gomez dans un bref communiqué de presse mercredi, précisant qu'il "a quitté l'entreprise, avec effet immédiat".

Pour l'instant, le prédécesseur de M. Gomez, David Meline, reprend momentanément le poste de directeur financier, alors qu'il devait prendre sa retraite.