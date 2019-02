Jessy Paola Moreno Cruz et son fils de 10 ans ont trouvé la mort il y a quelques jours à Tolima en Colombie. Ne supportant plus le poids des dettes qui pesait sur ses épaules, cette mère de 32 ans a sauté du pont "La Variante" emportant son fils de dix ans dans sa chute. Des témoins ont pourtant tenté d'empêcher la jeune femme de commettre un tel acte mais en vain. " Ils l'ont suppliée de ne pas le faire et ont tout fait pour la convaincre mais malheureusement, elle a pris cette décision", raconte un pompier.





Le maire de la ville a rapporté aux médias locaux que la jeune femme venait d'être mise à la porte de son domicile d'Ibagué.