Le parc national américain du Grand Canyon sera rouvert à partir de vendredi alors que les rangers ont mis en place des plans pour permettre le retour des touristes cet été. Les hôtels de la région touristique d'Arizona devraient suivre.

La décision survient alors que les commerces et espaces publics rouvrent dans l'Ouest américain, en dépit de l'épidémie toujours en cours de Covid-19.

Le parc, qui avait été rouvert brièvement pour Memorial Day, journée de célébrations aux USA des soldats tombés au combat, sera accessible sur le flanc sud du canyon vendredi à l'aube.

Le parc avait été fermé le 1er avril dans le cadre des mesures pour limiter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays.

Dans une déclaration mardi, les autorités indiquent que deux cas ont été confirmés dans le parc, et qu'elles vont se coordonner avec les tribus indigènes voisines et les communautés vivant dans le parc pour minimiser les risques de la réouverture. 2.500 personnes résident dans le parc. La nation Navajo voisine, qui a enregistré le plus haut taux d'infection du pays, dénombre 4.689 cas de Covid-19 dont 157 décès. Des week-ends de confinement ont été imposés par les chefs navajo de la réserve, qui s'étend sur trois Etats, l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique.

Dans le reste de l'Ouest américain, d'autres parcs se préparent au retour des touristes, comme celui de Zion dans l'Utah qui a rouvert le week-end passé.

Les Etats-Unis ont recensé jeudi 101.573 morts du Covid-19 dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie, la barre symbolique des 100.000 morts ayant été franchie la veille.