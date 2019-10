Dans un communiqué, le groupe Etat islamique (EI) a confirmé la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi.

Le groupe Etat islamique (EI) a confirmé jeudi la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, tué dimanche dans une opération américaine dans le nord de la Syrie, et annoncé la nomination d'un successeur, du nom d'Abou Ibrahim Al-Hachimi Al-Qourachi. "Ô musulmans, Ô moujahidines, soldats de l'EI (...), nous pleurons le commandeur des croyants Abou Bakr al-Baghdadi", a indiqué l'EI dans un message audio posté sur l'application Telegram.

Le chef du groupe État islamique (EI) a été tué lors d'une opération militaire américaine menée dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Syrie.

Homme le plus recherché du monde, considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays, avait été plusieurs fois annoncé mort ces dernières années.

Dans une bande audio de 8 minutes, le groupe terroriste a demandé à ses partisans de prêter allégeance à leur nouveau chef. Il est décrit dans le message audio comme "un commandant et un clerc de longue date".

Son nom fait référence à la dynastie des Hachémites. Ces derniers sont les descendants de l'arrière grand-père du prophète Mahomet qui faisait également partie de la tribu des "Quraychites". Abou Bakr al-Baghdadi s'était également revendiqué de cette lignée qui lui donnait selon lui le droit de réclamer le titre de "calife".