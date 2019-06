David Ortiz, ancienne star des Boston Red Sox, blessé lors d'une fusillade le 9 juin dans un bar de Saint-Domingue, n'était pas la cible. C'est ce que le procureur général de la République dominicaine a indiqué.

La balle qui a touché dans son dos Ortiz, 43 ans, était destinée à Sixto David Fernandez, un ami avec qui Ortiz se trouvait à table. Selon les autorités, il est possible qu'un tueur à gages ait été engagé pour le meurtre de Fernandez. Le motif de l'attaque n'est pas encore clair.

David Ortiz a disputé 20 saisons (de 1997 à 2016) en Major League de Baseball, dont 14 avec Boston, après avoir effectué des débuts aux Twins du Minnesota.

Il a remporté trois fois les World Series, en 2004, 2007 et 2013, a participé à dix All Star Games, a été élu deux fois meilleur joueur et a claqué 541 home runs au cours de sa carrière.