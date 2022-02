Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, avait réuni lundi son conseil de sécurité juste avant de reconnaître l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine avait mis en scène cette réunion pour évoquer la situation de crise avec le voisin ukrainien et faire passer ses idées à l'opinion publique. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Le dialogue surréaliste survient lorsque le président russe parle au chef du Service des renseignements extérieurs, Sergueï Evguenievitch Narychkin. Nos confrères du Figaro ont traduit l'échange.

"Vous proposez d'entamer le processus de négociation ?", interroge Vladimir Poutine.

Narychkine : "Non, je..."

Poutine : "Ou de reconnaître la souveraineté des républiques ?"

Narychkine : "Je soutiendrai..."

Poutine : "Allez droit au but."

Narychkine : "Je soutiendrai la proposition de reconnaissance..."

Poutine : "Je soutiendrai ou je soutiens ? Soyez clair, Sergei Evgenievich."

Narychkine : "Je soutiens la proposition..."

Poutine : "Dites-le."

Narychkine : "Je le dis, oui. Je soutiens la proposition d'unir les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk à la Fédération de Russie."

Poutine : "Mais on ne parle pas de ça ! (...) On n'en discute pas ! On parle de reconnaissance ou non de leur indépendance."

Narychkine : "(...)Je soutiens la proposition de reconnaître l'indépendance."

Poutine : "D'accord. Veuillez vous asseoir, merci."