Alors qu'il se trouvait à Newcastle dans le cadre de sa campagne pour les élections européennes, le président du "Brexit Party" a été la cible d'un passant armé d'un... milkshake. Ce dernier, n'appréciant visiblement pas Nigel Farage, en a profité pour jeter le contenu de son gobelet sur l'homme politique. Paul Crowther a été arrêté pour 'agression" par la police de Northumbria. Avant de se voir passer les menottes, l'homme s'est adressé aux médias présents sur place. "Je ne savais pas qu’il était en ville, je me suis dis que c'était ma chance, c’est un droit de protester contre des personnes comme lui, a-t-il répliqué. La bile et le racisme qu’il vomit dans ce pays sont bien plus dommageables qu’un peu de milkshake sur son front".

Cette sortie n'a pas plu au leader du "Brexit Party". Ce dernier s'en est pris selon plusieurs sources aux personnes chargées de sa sécurité. "C'est un échec total, vous auriez dû le voir arriver à des kilomètres", se serait-il emporté.

Nigel Farage s'est ensuite exprimé à ce sujet sur Twitter. Il a dénoncé sur le réseau social la "radicalisation" de certains militants anti-Brexit, "au point qu'une campagne normale devienne impossible". "Pour qu’une démocratie fonctionne, il faut le consentement des perdants, a-t-il conclu. Les politiciens qui n’ont pas accepté le résultat du référendum nous ont menés à cela”.