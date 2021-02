La mobilité au Luxembourg a de quoi laisser rêveur plus d’un de nos citoyens : tout roule, à l’heure, à haute fréquence, confortablement et en totale gratuité que ce soient les bus, le tram, le funiculaire ou les trains. Depuis près d’un an, tous les transports en commun sont gratuits dans tout le pays, ce qui fait du Luxembourg le précurseur en la matière et le premier pays au monde à offrir un tel service.

Un gigantesque chantier a permis de revoir totalement la modalité en axant la priorité au tram par une nouvelle ligne qui traverse du nord au sud toute la ville de Luxembourg, la ligne T1 de Luxtram offre des connexions avec le bus, le train et le funiculaire.