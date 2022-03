Le secrétaire général de l'Otan et ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg a vu jeudi son mandat - qui expirait normalement fin septembre - prolongé d'un an, ont indiqué plusieurs sources diplomatiques citées par l'agence de presse allemande dpa. La décision de prolonger son mandat a été prise par les chefs d'État et de gouvernements des trente pays alliés lors du sommet extraordinaire qui s'est tenue au siège bruxellois de l'organisation.

Le raisonnement qui sous-tend cette prolongation est "on ne change pas de capitaine 'd'un navire) en pleine tempête", alors que l'Otan renforce sa défense collective pour répondre à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.