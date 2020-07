Le masque devient obligatoire dès 6 ans sur les vols européens Monde Belga Les ministres des Transports de l'Union européenne sont parvenus à un accord quant aux mesures sanitaires imposées à bord des avions survolant sur le continent. © Olivier Pirard

Le port du masque sera notamment imposé dès six ans, a annoncé jeudi le ministre allemand Andreas Scheuer. Parmi les autres mesures adoptées lors d'une réunion en vidéoconférence figurent l'obligation de désinfecter plus souvent les appareils, d'améliorer l'information aux passagers et de faire respecter les distances de sécurité même si cela occasionne de longues files d'attente.