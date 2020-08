Verra-t-on bientôt les animateurs et journalistes munis d'un masque à la télévision ? C'est ce qui semble se profiler chez nos voisins français. En effet, les travailleurs devront être masqués dès le 1 septembre dans tous les lieux où l'on est susceptible de se croiser. Cela vaut ainsi pour les open spaces, les bureaux ouverts... et donc sans doute pour les studios télé. Élisabeth Borne, la ministre du Travail, n'a en tout cas pas exclu cette possibilité alors qu'elle était invitée par BFM TV. " A priori, on est dans un espace fermé, donc, sans doute, on doit aussi porter le masque", a-t-elle déclaré.

Le cabinet de Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État en charge de la Santé au travail, a de son côté été plus affirmatif. "J’ai peur qu’il faille porter un masque, en studio ou sur un plateau d’enregistrement, quand il y a plusieurs personnes, c’est un lieu de travail, et le même risque d’aérosol existe autant qu’ailleurs. C’est même encore plus vrai lorsque l’on parle ou que l’on chante sur un plateau", a déclaré une conseillère.

Cette mesure devrait être effective pour toutes les émissions tournées sur un plateau, jeux télévisiés compris. Seuls les flashs info pourraient être épargnés.