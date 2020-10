"Il a exprimé sa sympathie au président et à la Première dame", selon KCNA. "Il a dit espérer sincèrement qu'ils se rétabliraient le plus tôt possible. Il espère qu'ils surmonteront cela. Il leur a envoyé des salutations chaleureuses", a ajouté l'agence officielle.

Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, c'est la première fois que M. Kim envoie de tels voeux à un dirigeant testé positif au Covid-19.

Donald Trump a annoncé vendredi matin qu'il avait été testé positif au coronavirus. En fin de journée, il a été transféré par hélicoptère vers un hôpital militaire de la banlieue de Washington. Il est soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anticorps de synthèse, et souffre de fatigue, a annoncé le médecin de la Maison Blanche vendredi sans donner plus de détails sur les symptômes du président.

Les relations entre MM. Trump et Kim étaient glaciales au début du mandat du président américain, avant de connaître un subit réchauffement à partir de juin 2018, avec trois rencontres en tête à tête. Ces entretiens n'ont cependant pas donné de résultat concret sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a assuré à la mi-septembre que des discussions se poursuivaient dans les coulisses.

Donald Trump a toujours dépeint sa relation étroite avec M. Kim comme l'une de ses réussites en politique étrangère.