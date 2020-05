Ce week-end, l’Italie a créé la surprise en annonçant la réouverture de ses frontières terrestres et aériennes dès le 3 juin. À partir de cette date, les habitants de l’Union européenne et de la zone Schengen pourront de nouveau se rendre en Italie sans être placés deux semaines en quarantaine.

Mais la situation pourra évoluer en fonction d’un éventuel "risque épidémiologique", a mis en garde le communiqué gouvernemental avant d’ajouter que l’ouverture des frontières italiennes s’applique "dans le respect des liens dérivant de l’ordre juridique de l’Union européenne".

Cela signifie-t-il qu’il est grand temps de réserver ses vacances en Italie ou ailleurs en Europe pour l’été ? Que la saison touristique pourra se dérouler normalement… ou presque ?

"On a vu la semaine dernière, lors de la réunion des ministres européens du Tourisme, le poids que ce secteur peut peser dans certaines économies nationales, explique une responsable commerciale d’une société de voyages. L’Italie, la Grèce, la Croatie, notamment, jouent gros. S’ils devaient rater la saison touristique estivale, ce serait une nouvelle catastrophe économique."

Du côté de la diplomatie belge, on tient à calmer le jeu. "Rien ne change de notre côté, explique Arnaud Gaspard, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les voyages à l’étranger non essentiels restent déconseillés jusqu’au 8 juin."

L’Italie, de son côté, peut annoncer, car c’est une prérogative nationale, la réouverture de ses frontières, mais la Belgique conserve son cap et préfère s’inscrire dans l’approche prônée par la Commission européenne d’une réouverture coordonnée des frontières, qui apparaît comme une démarche plus cohérente. "On parle ici de la réouverture de frontières entre régions qui ont des situations épidémiologiques comparables, poursuit-on aux Affaires étrangères. Même si ces régions n’ont pas de frontières communes."

"Personne ne peut faire de pronostic"

Mais les Affaires étrangères conseillent aux Belges qui ont des velléités de voyages de consulter le site diplomatie.be. "Tout change très régulièrement et ça va continuer. Le site est mis à jour en fonction de l’évolution de la situation locale", poursuit Arnaud Gaspard. Différents acteurs contactés sont tous d’accord sur un point : impossible de prévoir l’évolution de la situation. "Il y a un mieux, c’est indéniable. Mais on est face à une situation inédite et il faut être réaliste, personne ne peut faire de pronostic sur ce qu’on vivra dans un mois", explique un responsable d’agence de voyages assailli d’appels de ses habituels clients. "Ils attendent des réponses mais je ne peux leur en donner."