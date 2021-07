Sur Twitter, Oliver Véran a partagé ses craintes de voir une nouvelle vague frapper l'Hexagone: "Depuis 5 jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant Delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin Juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l'impact sanitaire: gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger", écrit-il.

Le ministre de la Santé a ainsi exhorté les Français à continuer à se faire vacciner pour gagner cette "course contre la montre": "Cette semaine, 4,1 millions d'entre vous avez été vaccinés en centre ou en ville, dont 1,2 millions pour votre première injection. Un record. Mais nous devons aller encore plus vite".

Dans une dernière publication, il a également rappelé les bienfaits des vaccins : "Ils font chuter le risque de forme grave, y compris avec le variant Delta. Vacciné, on se contamine beaucoup moins, on transmet beaucoup moins, et on ne vit plus dans le stress. C'est un défi collectif que d'atteindre l'immunité collective, relevons-le ensemble !", conclut Oliver Véran.