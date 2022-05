Le nouveau ministre des Solidarités Damien Abad "conteste avec la plus grande force" les "accusations de violences sexuelles" à son encontre, a-t-il affirmé dimanche dans un communiqué transmis à l'AFP, après un article de Mediapart faisant état d'accusations de viols.

Selon Mediapart, deux femmes, dont le journal a recueilli les témoignages, accusent Damien Abad de viol en 2010 et 2011, et un signalement pour des faits présumés de viols a été adressé à LREM et LR par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.