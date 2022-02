Le phénomène ne fait probablement que débuter. Et il devrait s’amplifier dans les prochains jours, à moins que les autorités russes ne stoppent leur invasion de l’Ukraine. Des championnats suspendus, des compétitions annulées, des événements délocalisés… les citoyens russes devront se passer de sport international sur leur territoire durant un bon moment.

À commencer par le football. Le Spartak Moscou, dernier représentant sur la scène européenne, doit disputer la suite de l’Europa League sur terrain neutre. La Suède refuse quant à elle d’affronter l’équipe nationale russe lors des barrages pour la Coupe du monde prévus fin mars. Et puis, il y a évidemment la finale de la Ligue des champions.

Macron ramène la coupe à la maison

Initialement programmée à Saint-Pétersbourg le 28 mai, elle se jouera finalement à Paris, au stade de France. La grande finale revient donc dans l’Hexagone pour la première fois depuis 2006, grâce à une négociation menée par le président Emmanuel Macron en personne.

"L’UEFA tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude au président de la République française Emmanuel Macron pour son soutien personnel et son engagement à relocaliser le match", a d’ailleurs réagi l’UEFA après l’annonce de la délocalisation de la finale.

Ce sont les bonnes relations entre Aleksandr Ceferin, le président de l’UEFA, et Emmanuel Macron, qui s’était opposé publiquement au projet rival de Super League l’année dernière, qui ont amené Paris à hériter de l’événement. Par ailleurs, l’UEFA voulait faire profiter de la situation un stade qui n’avait accueilli aucun match du dernier Euro.

Des annulations sur du long terme

La guerre a provoqué des décisions dans l’urgence. Comme l’annulation du Snow Rugby Championship, un tournoi qui devait se dérouler les 27 et 28 février à Moscou. Ou le match de rugby entre la Géorgie et la Russie prévu dimanche.

En basket-ball, les dix-huit clubs engagés en Euroligue ont décidé de ne plus se rendre en Russie, ce qui contraindra les trois clubs russes engagés à évoluer sur terrain neutre. Mais la situation provoque aussi des conséquences à plus long terme.

L’annulation du Grand Prix de Formule 1 de Sotchi, prévu seulement du 23 au 25 septembre, est le plus grand symbole. Le Comité international olympique (CIO) demande par ailleurs que toutes les fédérations internationales déplacent ou annulent les compétitions prévues en Russie en ou Biélorussie.

Les sanctions seront aussi individualisées. Comme l’UEFA qui songe à rompre son partenariat avec Gazprom, ou Manchester United qui met fin à son contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne russe Aeroflot. Et ce n’est qu’un début. Le pilote russe de F1 Nikita Mazepin risque par exemple de perdre son volant. La marque Uralkali, propriété de son père et qui l’a aidé à recevoir une place en F1, risque fortement d’être bannie par l’écurie Haas. Et Mazepin avec.