Boris Johnson a condamné lundi la frappe russe sur un centre commercial en Ukraine, qui montre selon lui "la cruauté et la barbarie" de Vladimir Poutine et ne fait que "renforcer la détermination" occidentale à soutenir Kiev.



"Cette attaque épouvantable a montré une fois de plus les profondeurs de la cruauté et de la barbarie dans lesquelles le dirigeant russe est prêt à tomber", a déclaré le Premier ministre britannique dans un communiqué.

"Poutine doit comprendre que son comportement ne fera que renforcer la détermination du Royaume-Uni et de tous les autres pays du G7 à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il ajouté.

Cette frappe est intervenue sur un centre commercial à Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, au deuxième jour du sommet des grandes puissances du G7 dans les Alpes bavaroises, dans le sud de l'Allemagne, en grande partie dominée par la guerre déclenchée par la Russie.

"Le monde est horrifié", déclare Blinken

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a pour sa part déclaré que le monde était "horrifié" par la frappe de missile russe.

Décrivant la frappe de missile comme "la dernière en date d'une série d'atrocités", le secrétaire d'Etat a dit sur Twitter que les Etats-Unis continueraient de soutenir leurs partenaires ukrainiens et feraient "rendre des comptes à la Russie, y compris à ceux responsables d'atrocités".