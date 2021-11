Le voilier de 58 mètres n'avait initialement pas reçu d'autorisation pour des raisons de sécurité mais cette situation, loin d'avoir refroidi les militants écologistes, il a finalement été décidé de laisser passer le navire. "Nous travaillons désormais avec Greenpeace et tous les partenaires concernés pour assurer le passage en toute sécurité du navire, des passagers et du public", a indiqué la police dans un communiqué.

À bord du Rainbow Warrior III se trouvent de jeunes militants pour le climat du groupe d'actions Friday for Future de quatre pays différents qui sont particulièrement touchés par le changement climatique, explique Greenpeace. Les jeunes de Namibie, d'Ouganda, du Mexique et du Bangladesh souhaitent tenir une conférence de presse au palais des congrès plus tard dans la soirée. Ils exigent que les chefs de gouvernement et les chefs d'État fassent davantage contre le changement climatique.