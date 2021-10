Au Negative Cafe and Bar Mori Ouchi, tout le monde n’est pas le bienvenu. Situé à Tokyo, ce bar est entièrement réservé aux personnes mal lunées, ronchonnes voire énervées.



Situé dans le quartier de Shimokitazawa, le lieu est donc réservé aux pessimistes et aux gens de mauvaise humeur. Il a d’ailleurs été pensé uniquement en ce sens. En plus d’un comptoir et de quelques tables, le café propose des petites salles privatives aux murs en bois, rappelant de petites cabanes, dans lesquelles les clients peuvent venir s’isoler et oublier leur mauvaise journée ou matinée.



"Mori ouchi" signifie "maison de forêt" en japonais.

Si cette adresse établie depuis la fin de l’année 2020 au Japon fonctionne, c’est parce que les mœurs du pays, en termes d’expression de ses humeurs, sont bien différentes des nôtres.



Ici, les gens expriment assez facilement leur mécontentement face aux tracas de la vie quotidienne. Au Japon en revanche, ces démonstrations publiques ne sont pas toujours les bienvenues. Ainsi, ce café offre un exutoire privé pour les Japonais de mauvaise humeur.



Des plats légers et équilibrés sont proposés au menu mais il est également possible d’amener sa propre nourriture, à condition de consommer au moins une boisson sur place. Dans la carte des boissons et des cocktails, on retrouve d’ailleurs des noms amusants, rappelant des situations relativement agaçantes.

