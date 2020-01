Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus (2019-nCoV) en Chine continentale a dépassé celui de l'épidémie de Sras dans le pays en 2002-2003, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

Les autorités sanitaires chinoises ont dénombré mercredi 5.974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit plus de 1.400 de plus que la veille, tandis que le bilan s'aggravait à 132 décès.

Le Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), également un coronavirus, avait pour sa part infecté 5.327 personnes en Chine continentale, et provoqué 349 morts dans le pays.

A l'échelle mondiale, selon l'OMS, l'épidémie de Sras avait fait 774 morts sur 8.096 cas en 2002-2003 avant d'être jugulée.

Apparu à Wuhan (centre de la Chine) en décembre, le nouveau virus, comme le Sras, se transmet entre humains et se traduit par de graves troubles respiratoires.

Ce virus, baptisé 2019-nCoV, et celui du Sras appartiennent à la même famille des coronavirus, et ont 80% de similitudes sur le plan génétique. Le 2019-nCoV est cependant jugé moins "puissant" et plus contagieux.

"A ce que nous voyons à présent, cette maladie n'est (...) pas aussi puissante que le Sras", a déclaré dimanche devant la presse Gao Fu, responsable du Centre chinois de contrôle et prévention des maladies.

En revanche, le nouveau virus a une période d'incubation pouvant aller jusqu'à deux semaines et "la contagion est possible durant la période d'incubation", avant même que n'apparaissent des symptômes, "ce qui est aussi très différent du Sras", a noté Ma Xiaowei, patron de la Commission nationale de la Santé (CNS).

"Nous avons l'impression (...) qu'aujourd'hui la propagation de ce virus-là est plus rapide que le Sras, mais que par contre la mortalité est nettement inférieure", a renchéri la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn.

Selon l'OMS, le Sras avait atteint un taux de mortalité de 9,5% (contre 34,5% pour la seule autre épidémie provoquée par un coronavirus, le Syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou Mers, apparu en 2012 dans la Péninsule arabique).

Celui du nouveau coronavirus se situe bien en-deçà même si, de l'avis des experts, les données ne sont encore qu'indicatives, faute de connaître exactement le nombre réel de personnes infectées-- puisque des patients n'ayant que peu, voire pas, de symptômes n'ont vraisemblablement pas été détectés.

UE, Japon et USA évacuent leurs ressortissants

Deux premiers avions rapatriant des ressortissants étrangers ont décollé mercredi de Wuhan à destination du Japon et des Etats-Unis, alors que se propage l'épidémie de pneumonie virale apparue dans cette ville du centre de la Chine qui a déjà fait plus de cent morts et dont les cas se multiplient jusqu'en Europe. Le Japon a été le premier pays à rapatrier ses ressortissants, qui sont au total au nombre de 650 dans la province. Un avion avec 200 d'entre-eux a décollé mercredi matin de Wuhan à destination de Tokyo, selon l'agence Kyodo.

Un avion envoyé par les Etats-Unis à Wuhan pour évacuer le personnel de leur consulat dans cette ville ainsi que d'autres ressortissants américains a décollé mercredi matin.

La France a pour sa part indiqué mardi envoyer un avion qui atterrira jeudi à Wuhan afin de ramener les premiers rapatriés français "probablement vendredi". Ces personnes seront soumises à une quarantaine de 14 jours à leur retour, a précisé la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn.

La Commission européenne a indiqué qu'un deuxième avion décollerait "plus tard dans la semaine" pour au total rapatrier au moins 350 Européens, dont 250 Français.

Le Canada consulte ses alliés et "étudie toutes ses options" pour rapatrier les Canadiens vivant dans la région de Chine frappée par le nouveau coronavirus, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères alors que trois cas ont été détectés dans ce pays. François-Philippe Champagne a précisé lors d'un point-presse que mardi soir, 126 Canadiens vivant dans la région de Wuhan (centre de la Chine), où est apparu le nouveau virus, avaient demandé une assistance consulaire.

400 ressortissants australiens se sont aussi signalés auprès des Affaires étrangères australiennes pour bénéficier d'une évacuation depuis la ville de Wuhan, dont une centaine d'enfants, signale le média SBS. La diplomatie australienne et les autorités chinoises ont aussi fait des "progrès significatifs" pour les rapatrier, selon le ministre de la santé australien, Greg Hunt.

Vingt-cinq décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés dans le Hubei, portant à 131 morts le bilan de la maladie dans cette province du centre de la Chine où a commencé l'épidémie, ont annoncé mercredi les autorités locales.