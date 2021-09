La présidente du RN en France a été la victime d'un hacking et son numéro de téléphone privé a été diffusé sur les réseaux sociaux il y a plusieurs semaines. Selon la radio France Inter, qui rapporte la mésaventure, la candidate à la Présidentielle de 2022 dans l'hexagone aurait contacté un service commercial qui l'aurait hacké par la suite et aurait divulgué le numéro de téléphone de Marine Le Pen sur les réseaux sociaux.

Beaucoup d'inconnus se sont mis à l'appeler nuit et jour, rendant la situation impossible. Le numéro de téléphone de Marine Le Pen a alors été modifié après les innombrables appels. Le problème est que plusieurs cadres de son parti n'étaient pas au courant qu'elle avait modifié son numéro personnel. "Je m'inquiétais, elle ne me répondait plus !", explique un cadre du RN à France Inter qui indique également que la femme politique ne compte pas en rester là puisqu'elle a déposé plainte. "Elle ne vient pas d'une famille qui se laisse intimider" rajoute le cadre du RN à France Inter.

Marine Le Pen devrait, selon toute vraisemblance, céder les rênes de son parti à Jordan Bardella ce week-end afin de se concentrer exclusivement sur la campagne présidentielle de 2022.