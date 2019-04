Monde Le pape les a invités "à exercer la profession avec un style chrétien, traitant les clients avec gentillesse et en leur offrant toujours un mot gentil et d'encouragement, tout en évitant de céder à la tentation des potins qui arrive facilement dans votre milieu".

Le pape s'adressait à une délégation de coiffeurs et esthéticiennes membres du Comité Saint Martin de Porrès, leur demandant de suivre l'exemple de ce moine dominicain péruvien considéré comme leur saint patron. Martin de Porrès (1579-1639), appelé aussi Martin de la charité, est né d'une union illégitime entre un noble espagnol et une ancienne esclave péruvienne noire.

Formé à l'art du barbier, une fonction qui s'étendait à l'époque au soin des blessures et jusqu'à la chirurgie, il était réputé pour son talent et sa douceur. Il est ensuite entré dans l'ordre des dominicains. De nombreux miracles sont attribués à son intercession et il a été canonisé en 1962.