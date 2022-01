Le pape François a déclaré dimanche qu'il suivait "avec préoccupation" les tensions croissantes en Ukraine et appelé à une journée de prière pour la paix la semaine prochaine.

"Je suis avec préoccupation les tensions croissantes qui menacent d'infliger un nouveau coup à la paix en Ukraine, et remettent en cause la sécurité du continent européen, avec des répercussions toujours plus larges", a-t-il déclaré à l'issue de son Angélus dominical sur la place Saint-Pierre.