Cette affaire fait beaucoup parler en Ardèche, dans le sud de la France. Une ancienne partisane de Reconquête, ainsi que son mari, se sont fait mettre de côté par le parti, à cause de leur carrière passée.

Car Francine Floch, alias “Joséphine de l’Île Maurice”, s’est en effet illustrée pendant plus de dix ans dans le milieu pornographique avant de se lancer en politique. Son mari, Didier, qui était son producteur, est même devenu secrétaire général du parti dans le département de l’Ardèche.

Mais il y a plus d'un mois, un responsable régional du parti d'Eric Zemmour a demandé au couple de fermer deux blogs qui évoquaient leur carrière dans le milieu du X. Le couple a refusé, et depuis se voit évincé du parti politique.

Du côté de Reconquête, on nuance la mise à l'écart du couple. “Ils n'ont pas été écartés, il n'y a pas eu de procédure disciplinaire à leur encontre, j'ai dialogué avec eux pour essayer de trouver un compromis, a expliqué Thibault Verny, le coordinateur régional du parti à nos confrères de l'AFP avant de préciser : "La majorité du bureau était mal à l'aise et on leur a demandé de mettre leurs sites Internet en stand-by quelques mois, le temps de la campagne. Ils ont refusé et j'ai été contraint de demander la formation d'un nouveau bureau.”