"Le Brexit est l'idée la plus stupide depuis 100 ans", estime Michael O'Leary, patron de la compagnie aérienne Ryanair.

Il est certain qu'il n'y aura pas de Brexit dur et trouve qu'une période de transition est la meilleure solution. Michael O'Leary pense que la compagnie irlandaise ne sera pas fortement touchée par le Brexit car elle est enregistrée en Europe. "Ce sera plus difficile pour les compagnies enregistrées au Royaume-Uni", poursuit-il.