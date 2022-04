"Ces résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022 sont une défaite pour le climat et plus largement pour l'environnement": le constat de Greenpeace France, sur Twitter, est cinglant.

Les deux candidats au duel final, le président sortant Emmanuel Macron et la représentante du Rassemblement national Marine Le Pen, n'ont pas convaincu les défenseurs de l'environnement et militants contre le changement climatique dans leur capacité à appliquer les réformes nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Soit pour la France, une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

"Il va appartenir au prochain gouvernement de lancer la nation sur une trajectoire cohérente avec les Accords de Paris. Si on n'y parvient pas dans les cinq ans qui viennent, on peut les mettre à la corbeille", met en garde Matthieu Auzanneau, du think tank The Shift Project.

Le dernier rapport des experts de l'ONU pour le climat (Giec) a également mis en avant la nécessité d'agir dans les toutes prochaines années pour espérer contenir le réchauffement climatique.

Plusieurs organisations ont interrogé les candidats sur leurs intentions, ou à défaut épluché leurs programmes.

Ces deux candidats "n'avaient pas bien intérêt à ce qu'on rende visible le réchauffement climatique dans cette campagne, ils y sont en partie parvenus", observe Simon Persico, maître de conférences à Sciences Po Grenoble.

Sous la prochaine mandature, la France va plancher sur la première loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat (LPEC), pour fixer les priorités des politiques climatiques et énergétiques du pays.

Avec une ambition européenne relevée à 55% de réductions d'émissions d'ici à 2030, la France devra vraisemblablement accélérer son propre rythme.

Recours massif au nucléaire

Emmanuel Macron table notamment sur la "poursuite de la construction de six premières centrales nucléaires nouvelle génération, la multiplication par 10 de notre puissance solaire et l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050". Il ambitionne aussi de "bâtir une filière française de production des énergies renouvelables", défend l'hydrogène et la voiture électrique.

L'institut I4CE -- qui a interrogé les candidats sur le budget qu'ils consacreront à la transition écologique -- considère dans une note toutefois que le programme de M. Macron "ne contient pas de mesures fiscales et très peu de mesures règlementaires pour inciter les ménages et les entreprises à investir pour le climat".

Réseau Action Climat estime qu'"aucune mesure allant dans le sens d'un verdissement du budget de l'Etat n'est avancée" et déplore sa volonté de pérenniser la baisse des impôts de production liée au plan de relance post-Covid, "toujours sans contrepartie environnementales ou sociales".

Dans son livret programme sur l'écologie, Marine Le Pen affirme de son côté que "la France répondra aux engagements de l'Accord de Paris, par les moyens qu'elle aura choisis, au rythme et selon les étapes dont elle aura décidé".

L'une de ses mesures phares est un "moratoire" sur les éoliennes et le photovoltaïque, en plus de démanteler les sites éoliens existants, préférant tabler côté renouvelable sur l'hydroélectricité et la géothermie.

Pour lutter contre la précarité, elle défend "la détaxation partielle de la taxe sur les carburants", une mesure "carrément contre-productive" pour la transformation du système de transports, selon Greenpeace France.

Marine Le Pen comme Emmanuel Macron s'appuient largement sur le nucléaire pour décarboner la production d'électricité. Mais The Shift Project souligne que les capacités avancées par la première (100 GW) ne sont pas réalistes par rapport aux prévisions de l'industrie d'ici à 2050.

"Toute stratégie de sortie des énergies fossiles doit être très solide sur l'emploi, l'équité, la sobriété et la gouvernance. Pour l'heure, on ne sait presque rien de ce que les candidats proposent sur ces axes fondamentaux", insiste Matthieu Auzanneau.