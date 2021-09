Invité par Robert Ménard à venir débattre dans sa ville de Béziers avec la présidente du RN, Eric Zemmour a accepté. Le maire a par contre reçu un refus de Marine Le Pen.

À BFMTV-RMC l'entourage de Le Pen répond que "la politique, ce n'est pas de la télé-réalité. Ce n'est pas un spectacle. On n'est pas à la Foire du trône avec en catcheur Zemmour qui dit 'qui vient se mesurer à moi?'." Pour le RN, Marine Le Pen est "une candidate légitime" et donc aucun débat qui pourrait ressembler à une primaire électorale n'est nécessaire.

L'entourage de la candidate déclarée à l'Élysée rappelle les divergences entre les idées du parti et celles du polémiste. Pour le parti certaines propositions d'Eric Zemmour ne sont pas "applicables", "comme l'idée que l'islam n'est pas compatible avec la République."

La source de BFMTV-RMC va plus loin encore. "Zemmour croit avoir raison. Il ne connaît pas la politique. C'est un polémiste. [...] On a des désaccords connus. On ne va pas en débattre. Il veut le sang et la guerre. On veut la paix."