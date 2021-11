Le Pentagone a annoncé la création d'un bureau chargé de rassembler et d'analyser l'ensemble des informations sur les objets volants non identifiés (ovnis) observés par les différentes branches de l'armée américaine. Ce "groupe de synchronisation sur l'identification et la gestion des objets aériens" ou AOIMSG selon son acronyme en anglais, remplace la "cellule de travail sur les phénomènes aériens non identifiés" créée en août 2020 et confiée alors à l'US Navy, a annoncé le ministère américain de la Défense dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.

Le bureau est placé sous la responsabilité du sous-secrétaire à la Défense chargé du renseignement et de la Sécurité, signe que pour les militaires américains, les "phénomènes aériens non identifiés" ne proviennent pas de petits hommes verts mais plutôt de très réels adversaires des Etats-Unis.

Washington s'inquiète notamment des capacités d'espionnage de la Chine à l'aide de drones ou d'autres moyens aéroportés.

Le futur directeur de l'AOIMSG, pas encore nommé, synchronisera les activités dans ce domaine des diverses branches de l'armée et des services de renseignement américains.