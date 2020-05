Un jeune garçon de 9 ans est décédé le 8 mai dernier à Marseille d'une forme proche du syndrome de Kawasaki. Ses parents envisagent de porter plainte contre l'hôpital où ils s'étaient rendus en urgence.

La chaîne de télévision française BFM TV a diffusé ce lundi le témoignage du père du petit garçon mort du syndrome de Kawasaki. Sous le choc et en colère, ce père de famille blessé se dit sur le point de porter plainte.

Dans cette interview, il dévoile comment sa femme et lui se sont inquiétés pour leur fils de 9 ans qui était atteint à la base d'une "forte fièvre".

"Durant ces 3 jours, il ne mangeait pratiquement pas, il avait des diarrhées. Et en plus, il avait des boutons rouges, des plaques rouges", explique ce père de famille sous couvert de l'anonymat qui explique s'être dirigé aux urgence le 2 mai dernier. Le diagnostic donné à l'hôpital est le suivant : le petit garçon serait atteint d'une scarlatine selon ses symptômes et des antibiotiques pour les six prochains jours lui sont prescrits. Une seconde visite est recommandée trois jours plus tard pour évaluer l'état du petit garçon.

"Je trouve que c'était assez risqué de nous laisser partir comme ça", assure aujourd'hui le père qui explique que c'est au retour de l'hôpital que l'état de son protégé s'est fortement aggravé. "Ma femme lui a fait un bain, le petit a commencé à avoir la tête qui va en arrière et les yeux qui tournent. Elle l'a appelé par son prénom et il ne répondait pas. Ma femme a ensuite commencé à hurler et je suis arrivé dans la salle de bain. Là mon garçon commençait à suffoquer. J'ai essayé de le réveiller, je voyais qu'il avait du mal à respirer", se remémore le père de famille.

Le couple a alors décidé d'appeler les secours qui sont très vite arrivés sur place et ont commencé à procéder à des massages cardiaques. L'enfant a ensuite été transporté en réanimation, mais n'a pu être sauvé. Il est décédé le 8 mai.

"Les médecins nous ont dit qu'ils ne savent rien, que les symptômes ressemblent à ceux du Kawasaki", regrette le père . "Mon fils était en parfaite santé, n'avait pas d'antécédent. Un médecin m'a dit que son décès était dû au laps de temps où son cerveau n'a pas été oxygéné."

Les parents veulent désormais porter plainte contre l'hôpital. "Sa mort aurait peut-être pu être évitée s'il était resté à l'hôpital la première fois".