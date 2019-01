Après treize jours d'angoisse, l'Espagne est en deuil. L'annonce de la mort du petit Julen - qui ne faisait plus de doute - fut un choc pour les parents, qui n'ont jamais perdu espoir, malgré les chances infimes de revoir leur fils vivant. Les recherches engagées le jour même de la chute de l'enfant au fond d'un puits de 25 centimètres de diamètre et de plus de cent mètres de profondeur à Malaga ont tenu les médias européens en haleine.

Ce dimanche, le corps sans vie du petit sera inhumé, nous apprennent les médias espagnols. "La cérémonie religieuse aura lieu à 12h30 dans le cimetière du quartier El Palo de Malaga et les funérailles auront lieu à 13h30. La famille a demandé respect et intimité", écrit le journal local Malaga Hoy. Dans le quotidien El Mundo, on peut également lire que Julen sera enterré aux côtés de son grand-frère, décédé en 2017 d'une crise cardiaque à l'âge de 3 ans. Samedi, une minute de silence a été observée et trois jours de deuil ont été décrétés par les autorités espagnoles.

Une chute de 71 mètres

Le petit Julen Rosello, 2 ans, avait chuté par accident, selon ses parents, le dimanche 13 janvier dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur creusé pour trouver de l'eau. L'enfant jouait sur un terrain appartenant à un membre de sa famille dans les montagnes du village de Totalan (Andalousie, sud) alors que ses parents déjeunaient non loin. Ce puits, creusé sans autorisation selon les autorités, n'était pas bouché.

Selon les premiers éléments de l'enquête cités par Gomez de Celis, Julen a fait une "chute libre de 71 mètres" avant de s'arrêter sur un amas de terre. L'hypothèse la "plus probable" est qu'il ait par ailleurs entraîné de la terre et du sable dans sa chute ayant créé un autre amas de débris au-dessus de lui ayant empêché la descente d'une caméra pour le localiser.