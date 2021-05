D'abord "placé sous oxygène car il ne saturait pas bien", Rosalino, âgé de 37 ans et sans antécédents médicaux, a été "intubé le lendemain" de son admission et a finalement passé 16 jours en soins intensifs, détaille Nanci Gonzalez.

Et pour que Rosalino sorte de la clinique, sa famille a dû signer une reconnaissance de dettes de quelque 50.000 dollars. Un montant démesuré dans un pays où le revenu moyen est de 2 millions de guaranis, environ 300 dollars.

Couturière à domicile, Nanci Gonzalez n'a pratiquement pas de commandes depuis le début de la pandémie. Mais pour commencer à honorer la dette familiale, elle a inscrit sa voiture à une loterie. Heureusement pour elle, le gagnant la lui a généreusement restituée.

"Au Paraguay, si quelqu'un est hospitalisé, la solidarité sociale est presque une tradition. On organise des tombolas, des repas, des festivals, toute sorte d'activité sociale pour aider les gens à couvrir leurs dépenses", explique à l'AFP Esperanza Martinez, sénatrice et ancienne ministre de la Santé.

Hôpitaux débordés

Le Paraguay connaît un pic de contagion qui a submergé les hôpitaux au point que de nombreux patients, faute de nombre suffisant de lits, sont hospitalisés assis sur des chaises ou installés sur des brancards qui encombrent les couloirs.

"C'est un vrai chaos. Il n'y a pas de place. C'est un miracle d'obtenir une chaise avec de l'oxygène. Mon père a dû rester assis huit jours sur une chaise avec un pied tout enflé", témoigne Vanessa Morinigo, 32 ans.

Peu de temps après, sa mère a également dû être hospitalisée.

Tous deux sont tirés d'affaire après avoir été transférés dans un hôpital militaire érigé pour soigner les patients au sortir des soins intensifs.

Face à un personnel hospitalier débordé par l'afflux de patients, de nombreuses personnes accompagnent sans répit les membres de leur famille malades. Aux abords des hôpitaux, il est courant de voir des abris de toile où ces aidants peuvent se restaurer et se reposer.

Vanessa Morinigo a dû fermer son entreprise pour quotidiennement prendre soin de ses parents et leur administrer chaque jour "pour 300.000 guaranis (50 USD) de médicaments chacun" payés grâce au travail de son mari et à leur économies.

"Pire à venir"

La sénatrice Esperanza Martinez estime que le Paraguay "n'a pas encore atteint le plateau" des contaminations et des hospitalisations. "Le pire est à venir", redoute-t-elle, "avec plus de morts et plus de personnes qui doivent sacrifier leurs économies familiales".

Elle met en garde face à "un système de santé saturé, fatigué, et beaucoup d'indignation sociale, beaucoup de colère".

Le pays d'un peu plus de 7 millions d'habitants comptabilise 299.684 cas et 7.209 décès.

La vaccination progresse très lentement, selon le gouvernement en raison du non-respect du programme Covax, qui vise à fournir un accès équitable notamment aux pays les plus pauvres, et aussi des contrats "injustes et abusifs" imposés par les laboratoires privés.