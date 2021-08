Si l'hôpital universitaire de Singapour, à l'instar de la majorité des établissements hospitaliers du globe, a connu de nombreux drames durant la crise sanitaire, il a également eu droit à son petit miracle.

Il y a un peu plus d'un an naissait en ses murs Kwek Yu Xuan, un bébé prématuré de quatre mois, mis au monde par césarienne d'urgence. Pesant seulement 212 grammes à sa naissance, les chances de survie de la petite fille étaient estimées à presque nulles par les médecins.

Mais contre toute attente, après 13 mois d'hospitalisation et de lourds traitements, le bébé a finalement pu rentrer au domicile de ses parents en ce début du mois d'août. Pesant désormais 6,3kg, la petite fille devra encore être surveillée de près, notamment en raison d'une maladie pulmonaire chronique et d'une hypertension pulmonaire. Mais l'amélioration de son état de santé au fil des mois relève d'un petit miracle. En effet, selon les prévisions scientifiques de l'université américaine d'Iowa, la survie d'un bébé né à moins de 400 grammes est "très rare".

"Un rayon d'espoir au milieu de la tourmente"

Dans un communiqué, l'hôpital singapourien a tenu à rendre hommage à Yu Xuan : "Nous sommes heureux pour la petite battante et sa famille, et fiers des soins prodigués par notre équipe. Nos meilleurs vœux à la petite Yu Xuan, qui continue de grandir, de s'épanouir et de déjouer les pronostics chaque jour."

La guérison du bébé représente également un "rayon d'espoir au milieu de la tourmente" pour l'hôpital, qui continue chaque jour d'affronter la pandémie de Covid-19. "Elle a inspiré les gens autour d'elle par sa persévérance et sa croissance".

Le plus petit bébé du monde

Selon les référencements mondiaux, Yu Xuan serait le bébé le plus léger jamais mis au monde ayant survécu après l'accouchement. Un registre de l'Université de l'Iowa répertorie en effet un enfant de 230 grammes né en Allemagne en 2016 comme le plus léger, tandis que le record mondial Guinness actuel est détenu par un enfant américain de 245 grammes né en 2018.

Pour rappel, un bébé né à terme - au bout d'environ 40 semaines - pèse généralement entre 3 et 5 kilos.