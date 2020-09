- Deuxième vague en Autriche

L'Autriche est entrée dans "la seconde vague" d'infections au coronavirus, a déclaré dimanche le chancelier Sebastian Kurz, alors que le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter. De vendredi à samedi, ce pays de 9 millions d'habitants a enregistré près de 870 nouveaux cas, dont plus de la moitié dans la capitale. L'Autriche compte 33.000 cas et 750 morts depuis le début de la pandémie.

- Restrictions assouplies autour de Séoul

La Corée du Sud va assouplir temporairement ses mesures de restriction dans la région de Séoul après une baisse des contaminations, ont indiqué les autorités dimanche. Les mesures, qui avaient été au contraire renforcées le mois dernier dans cette zone qui abrite la moitié des 52 millions d'habitants du pays, seront assouplies à partir de lundi et pour deux semaines. Le pays a largement maîtrisé l'épidémie dans un premier temps à l'aide de méthodes efficaces de traçage et de dépistage à grande échelle mais a dû affronter ensuite plusieurs flambées, qui ont ravivé les craintes d'une deuxième vague.

- La Fashion Week de New York, privée de public

La Fashion Week de New York s'ouvre dimanche avec quasiment aucun défilé ouvert au public et très peu de grands noms, mais avec l'objectif d'aider les designers américains à survivre à une crise inédite. Habituels poids lourds du calendrier, Michael Kors, Tommy Hilfiger ou Ralph Lauren, ne seront pas de cette semaine de la mode qui ne durera qu'un peu plus de trois jours, de dimanche soir à mercredi.

- Plus de 921.000 morts

La pandémie a fait au moins 921.097 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT. Plus de 28,8 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 193.705 décès, suivis par le Brésil (131.210); ), l'Inde (78.586), le Mexique (70.604) et le Royaume-Uni (41.623). Le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 93 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (86), l'Espagne (64), la Bolivie (63), et le Chili (62).

- Le baseball redémarre à Cuba

La saison de baseball, sport roi à Cuba, a débuté ce weekend mais mais sous de strictes conditions sanitaires, sans public et majoritairement retransmis à la télévision. L'île de 11,2 millions d'habitants est confrontée à un rebond de l'épidémie, qu'elle avait déclarée sous contrôle en juin.