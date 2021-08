Ce mercredi marquera le premier anniversaire de la puissante explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et les quartiers alentours, causant la mort de 218 personnes et blessant au moins 6.500 autres. Un drame qui, un an plus tard, marque encore fortement les rues de la capitale libanaise.

Un drone a survolé Beyrouth le 1er août, et les images démontrent l'ampleur des dégâts causés par l'explosion, due au stockage dans le port de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium. Comme on le voit dans la vidéo en tête d'article, des bâtiments à moitié effondrés sont toujours visibles, entourés de montagnes de débris. Des carcasses de voitures, largement endommagées par la déflagration, gisent encore dans le port dévasté. On y voit encore des grues, des containers, et des bateaux détruits. La reconstruction prendra encore du temps, tant la capitale a été décimée par ce drame.