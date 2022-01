Selon plusieurs médias, West ambitionne une série de concerts en Australie en mars. Il y a deux semaines, le joueur de tennis Novak Djokovic a été expulsé d'Australie, n'ayant pas pu apporter la preuve de sa vaccination. Djokovic voulait défendre son titre à l'Open d'Australie, mais un différend est né sur la validité de son visa. Le tribunal fédéral a finalement décidé que le Serbe devait quitter le pays.

Interrogé sur l'éventuelle arrivée de Kanye West dont le statut vaccinal est inconnu, Scott Morrison a déclaré que "les règles s'appliquent à tout le monde, comme on a tous pu le constater récemment. Peu importe qui vous êtes, vous devez suivre les règles. Suivez les règles et vous pourrez venir. Ne suivez pas les règles et vous ne pourrez pas venir".

Kanye West avait déclaré dans une interview en 2020 que se faire vacciner équivalait à "une marque du diable", mais en 2021 il a admis sur les réseaux sociaux qu'il avait reçu une première dose.