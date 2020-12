Le Premier ministre suédois Stefan Lofven a fait les Unes mardi après avoir visité un centre commercial, malgré l'appel des autorités à limiter ce genre de sorties en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La photo publiée date du 20 décembre. Deux jours plus tôt, le Premier ministre avait appelé ses concitoyens à se retenir d'aller dans les centres commerciaux bondés autour de Noël.

"J'espère et je pense que les gens réalisent à quel point c'est sérieux", avait-il déclaré à l'époque.

Un porte-parole de M. Lofven a affirmé mardi que celui-ci s'était uniquement rendu dans l'espace commercial pour y "récupérer des biens qu'il avait précédemment achetés".

La visite a été "préparée avec soin" et M. Lofven a tenu compte "des recommandations de l'Agence publique de la Santé et des siennes d'éviter la foule. Je ne peux pas donner plus de détails", a répondu le porte-parole dans un e-mail à l'agence allemande dpa.

Au cours du week-end, c'est le ministre de la Justice, Morgan Johansson, qui s'est retrouvé sous le feu des critiques après s'être rendu dans un centre commercial de Lund le 26 décembre.

Il avait acheté un cadeau de Noël "en retard" pour ses parents, a-t-il justifié, avant de s'excuser de son manque de précaution. Il s'était aussi entretenu avec le Premier ministre, qui lui avait fait remarquer que c'était inapproprié.

Le gouvernement suédois a présenté lundi un projet de loi le dotant temporairement de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la pandémie, jusque septembre. Il lui permettrait d'édicter des mesures restrictives coercitives dans des zones ciblées et pourrait notamment décider de fermer des magasins, centres commerciaux ou transports publics.

Ce pays de 10,3 millions d'habitants comptabilise pour l'instant au moins 428.000 infections avérées et 8.484 décès attribués au virus.