M. Bolsonaro, 67 ans, avait reçu un coup de couteau dans l'abdomen pendant sa campagne présidentielle de 2018, et souffre depuis de problèmes intestinaux récurrents. Il était absent lundi soir d'une cérémonie organisée par le Parti républicain et pour lequel sa présence avait été annoncée.

"Je suis sûr que le président va bien, on lui fait juste subir quelques examens, c'est pourquoi il n'est pas ici", a expliqué le président du parti, le député Marcos Pereira.

Selon le site d'information G1, la première dame Michelle Bolsonaro, était quant à elle présente à la cérémonie et a affirmé que son mari "va bien", et le ministre de la Communication Fabio Faria a évoqué un "malaise" et l'hospitalisation du président.

La présidence n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Le président d'extrême droite a été hospitalisé à deux reprises, en juillet et janvier derniers, pour des problèmes intestinaux. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales après son agression en 2018.