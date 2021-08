La Suisse avait alors annoncé, après des mois de tergiversations, la fin des négociations sur ses relations avec l'UE, estimant notamment - par la voix de M. Parmelin - que ces pourparlers mettaient en péril sa politique migratoire.

Les discussions visaient à homogénéiser le cadre juridique concernant la participation de la Suisse au marché unique de l'UE et à instaurer un mécanisme de règlement des différends.

L'annonce du 26 mai faisait suite à un sommet tenu à Bruxelles un mois plus tôt entre M. Parmelin et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les deux parties n'étaient alors pas parvenues à se rapprocher sur les points litigieux (salaires, libre-circulation des personnes et aides publiques).

S'exprimant samedi, lors de l'assemblée des délégués du parti UDC (droite populiste) à Granges-Paccot (canton de Fribourg), sur l'abandon de l'accord-cadre avec l'UE, M. Parmelin a dit entrevoir pour la suite des relations bilatérales "un travail de reconstruction qui prendra du temps".

Au-delà de l'accord institutionnel avec l'UE, dont les négociations avaient commencé en 2013 avant d'être rompues fin mai dernier, M. Parmelin a plaidé en faveur d'une approche continentale globale afin de se défendre face à l'Asie et l'Amérique du Nord. "Nous avons intérêt à trouver une solution", a insisté le président suisse et ministre de l'Economie.

Y compris pour l'accord institutionnel avec des programmes de recherche, comme "Horizon Europe", a-t-il dit.